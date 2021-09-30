В Челябинске появятся граффити на экологическую тему

Проект частный, но рисунок обещают сделать социально значимым

В октябре в Челябинске появится еще один объект стрит-арта. Проект организовали в Трубной металлургической компании. Граффити покажут важность экологической ответственности: на арт-объектах эпизоды промышленного производства будут изображены совсем крошечными в сравнении с огромным природным пространством.

Где именно появится рисунок — пока неизвестно, идет процесс согласования. Кроме Челябинска, в проекте задействованы Волжский, Каменск-Уральский, Орск, Первоуральск, Полевской и Таганрог. Для каждого из городов рисунок будет уникальным. Работы начнутся в октябре.