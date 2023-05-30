В Челябинске появился первый инклюзивный сквер

Площадку на пересечении Труда и Володарского открыли весной

В Челябинске завершилось строительство первого в городе инклюзивного сквера. Он находится на углу улиц Труда и Володарского. По задумке это должна быть современная площадка для игр и отдыха, на которой без проблем смогут проводить время дети-инвалиды. Мы посетили новую площадку и посмотрели, как она выглядит сейчас.



Убрали парковку, сделали дорожки из разных материалов: часть — плитка, вторая — дощатая, зона с горками и каруселями — прорезинена. Это чтобы слабовидящие могли ориентироваться по звуку. Все без бордюров и порогов, хотя доски в некоторых местах слегка выступают, покрытие не совсем ровное.





На карусель можно заехать на коляске. Вместо обычных качелей — качели-гнезда, на них удобнее качаться детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Есть большая песочница и рельефный стенд с жестовой азбукой.

Много мест для сидения: деревянные кресла со спинками, столики и скамейки под навесами.





Есть столы «для настольных игр». К столешнице намертво прибита шахматная доска. А вот фигур нет. В местах для сидения столы и стулья прикручены к полу, ничего отодвинуть не получится. Скамейки со столами — это литая конструкция, расстояние между столешницей и сиденьем довольно узкое.

По задумке сквер должен быть удобным для всех детей, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Очень важно, чтобы все дети могли играть вместе. Это важный этап социализации.





На краю сквера оборудовали туалеты. Из-за них даже пришлось менять проект сквера: жители жаловались, что кабинки стоят слишком близко к жилым домам. У дверей есть заезды без перил. Внутри — поручни для инвалидов и пеленальные столики. Кабинки две — мужская и женская.

Зоны между дорожками засадили газоном, посадили молодые деревья. К зеленым островкам подвели систему автополива.