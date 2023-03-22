В Челябинске появился новый почтовый штемпель с ящеркой

Он создан в честь Дня работников культуры

Штемпель «Культура и искусство Южного Урала» появился на центральном челябинском отделении «Почты России». На нем изображена ящерка, сидящая на арфе, — символ, олицетворяющий культуру и искусство Южного Урала. Воспользоваться штемпелем можно будет в любой день работы отделения.

«В Челябинской области проходит множество культурных событий всероссийского масштаба, успешно реализуются нацпроекты, работают высокопрофессиональные творческие коллективы и талантливые солисты, у региона огромная концертная и фестивальная афиша. Теперь на это смогут обратить внимание и получатели корреспонденции. Выпуск тематической почтовой продукции — всегда знаковое событие», — прокомментировал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

День работников культуры в России отмечается 25 марта. В этот день проходят различные мероприятия и награждения профессионалов, занятых в сфере культуры и искусства. Интересным способом поздравить работников культуры решил Музей изобразительных искусств — с 25 марта будет введена новая льготная категория посетителей — работники учреждений культуры.

Чтобы поставить штемпель, нужно уметь писать бумажные письма, открытки или отправлять почтой важные бумаги и обратиться в центральное отделение «Почты России» (Кирова, 165).





Автор: Дарья Малова