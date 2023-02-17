В Челябинске запустили интерактивный квест «Родной ЧелябинSQ». Станции квеста — исторические здания города: Театр драмы им. Наума Орлова, Публичная библиотека, Театр оперы и балета, Исторический музей Южного Урала, Камерный театр и другие.
Квест «Родной ЧелябинSQ» прошел во второй раз 13 февраля. Первый прогон состоялся 10 декабря, тогда участники не заходили в учреждения.
Во второй раз проектом заинтересовались и в самих учреждениях, поэтому задания ребята выполняли внутри Театра оперы и балета, Публичной библиотеки и Камерного театра.
Одновременно задания выполняют группы из разных школ. Они ходят между станциями, там экскурсоводы и краеведы рассказывают об истории культурных учреждений города. После школьники отвечают на вопросы и выполняют задания.
Побеждает команда, которая прошла весь маршрут и выполнила задания быстрее.
Авторы квеста — волонтеры из команды Somnium Quadrigis (с лат. «Команда мечты»). Отсюда и буквы SQ в названии.
В следующий раз квест пройдет 27 февраля. Участвуют в нем ученики школ и образовательных центров города.