В Челябинске появился городской краеведческий квест для школьников

Его локации — исторические здания в центре города

В Челябинске запустили интерактивный квест «Родной ЧелябинSQ». Станции квеста — исторические здания города: Театр драмы им. Наума Орлова, Публичная библиотека, Театр оперы и балета, Исторический музей Южного Урала, Камерный театр и другие.



Квест «Родной ЧелябинSQ» прошел во второй раз 13 февраля. Первый прогон состоялся 10 декабря, тогда участники не заходили в учреждения.

Во второй раз проектом заинтересовались и в самих учреждениях, поэтому задания ребята выполняли внутри Театра оперы и балета, Публичной библиотеки и Камерного театра.

Одновременно задания выполняют группы из разных школ. Они ходят между станциями, там экскурсоводы и краеведы рассказывают об истории культурных учреждений города. После школьники отвечают на вопросы и выполняют задания.

Побеждает команда, которая прошла весь маршрут и выполнила задания быстрее.

Авторы квеста — волонтеры из команды Somnium Quadrigis (с лат. «Команда мечты»). Отсюда и буквы SQ в названии.

В следующий раз квест пройдет 27 февраля. Участвуют в нем ученики школ и образовательных центров города.