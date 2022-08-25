В подвальчике частного челябинского театра необычная премьера. Здесь поставили камерный спектакль по пьесе молодого драматурга Лидии Головановой. Она как-то увидела на даче шалаш, который построил ее дед. То есть увидела она почти развалину, сарайчик метр на два, внутри которого всякое барахло, старые шубы и насекомые под обшивкой. И вдруг принялась его чинить. Свои действия в тексте она комментирует: меланхолично, едко, иногда равнодушно, почти без эмоций. Смысл весь зашит в действиях и том, что спрятано между строк. А между строк ей больно, страшно, пусто и непонятно. Потому что нужно подогнать лист ДСП под дыру в стене, а себя — под сложившуюся вокруг реальность.
«Этот материал нам подсказал Тимур Салихов, режиссер уфалейского театра. Мы вместе участвовали в фестивале „Коляда Plays“. Подумали, провели читку на нашем mini-фесте месяц назад, а сейчас вывели спектакль на сцену. Я бы назвал эту постановку эмоциональной перезагрузкой. Для единственной актрисы и для зрителей. Елена Шингареева буквально перерождается, разбирается в своих внутренних проблемах. Это не всегда приятно, но эмоционально мощно для зрителя», — говорит режиссер Александр Черепанов.
Спектакль решен лаконично, как и все постановки mini театра. Несколько лампочек — фонариков и актриса в платье-трансформере. Оно, собственно, и есть шалаш. Ее крепость, кокон, обертка, кожа, как хотите называйте. Части этой оболочки приходится снимать, а это не всегда приятно.
Эскиз спектакля шел под треки Татьяны Глебовой, dj micena. Но финальная версия озвучена иначе. А еще у спектакля внезапно появился художник по свету. Необычное световое решение предложил Александр Скрыпник (был художником по свету для спектакля «Картон» ЧТСТ, например, а сейчас служит в театре Ленсовета). Он сделал очень эффектную цветовую картинку и очень простым способом. Но как это будет — увидят первые зрители спектакля.
Напомним, премьера спектакля «Плотник» состоится 26 августа в 19:00 в Mini театре. Возрастное ограничение 16+.
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