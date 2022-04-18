«Че вас так много-то? — выглядывает из-за двери Наталья Широкова. — Привет!»
Так в музее студии-театра «Манекен» начинается история одной девочки, которая хотела стать клоуном.
Но давайте по порядку. Во-первых, в студии-театре «Манекен» действительно есть музейчик — небольшая комната, наполненная артефактами и реквизитом сыгранных спектаклей. А теперь оттуда вынесли всю мебель, поставили стульчики и играют (иногда) короткий спектакль по детской книжке «Сара и Клоун». Это незатейливый рассказ Гудрун Мебз о маленькой девочке Саре, которая была настолько хороша, что хотела работать в цирке. И однажды собрала в чемодан ночнушку, кухонный нож и яблоко и отправилась покорять цирк.
Спектакль поставили всего несколько человек. За режиссера — Юлия Малышева (актриса и режиссер студии-театра «Манекен»), в главной и единственной роли — Наталья Широкова, лидер движения «Больничные клоуны. Семья Пилюлькиных» в Челябинске.
Наталья тоже в детстве мечтала стать клоуном и... стала! Так что и не поймешь, где актриса про Сару рассказывает, а где про себя. Вот ее мама, которая любила плакать, вот папа, который любил подводные лодки и Beatles заодно, а вот дрессированная лошадка, которая не появилась в самый ответственный момент.
Весь моноспектакль держится на том, насколько живо актриса реагирует на зрителей и их реплики. Даром что нас тут сидит человек 30, из которых половина уже точно знают, кем хотят стать, когда вырастут, а другая половина — взрослые. Дети выкрикивают что-то с места, бросаются под ноги, подсказывают, шутят и вопят «А я тоже так умею, а я тоже читал!». И Наталья на все сто отрабатывает каждый пассаж, вплетает в канву своей истории каждый писк и шорох из зала. У нее все настоящее, как и у девочки Сары, — и смех, и шарики, и горе тоже.
Заканчивается спектакль фотоколлажем о том, как Семья Пилюлькиных развлекает детей в больницах. У взрослых слегка щемит сердце, а дети просто смотрят картинки — это ведь не они там терпят уколы и смотрят на улицу из больничного окна.
Караульте афишу, собирайте детей с собой: учиться, как делать секретики, метать ножи, садиться в шпагат на канате, дрессировать льва, любить родителей и нести добро в этот мир. Спектакль, который увидите вы, — точно будет другой. Потому что его будут смотреть другие дети и взрослые, которые еще не разучились мечтать.
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