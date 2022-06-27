В Челябинском Камерном театре завтра, 28 июня, состоится премьерный показ спектакля «Без вины виноватые» в постановке главного режиссера Виктории Мещаниновой. Этим спектаклем театр завершает сезон.
Виктория Мещанинова обозначила жанр известной пьесы как рок-лубок, поэтому не стоит ждать классического прочтения. Сюжет, который современному зрителю может показаться отчасти латиноамериканским (мама через двадцать с лишним лет находит своего сына, которого считала погибшим в младенческом возрасте), в Камерном ставят как историю протестную и гротескную. Виктория Мещанинова никогда не подходила стандартно к драматургическому материалу, тем более такому востребованному, как пьеса Островского.
Главный герой будет петь что-то из Rammstein, обещаны также русские романсы и вальсы Штрауса. Часть известных монологов превратится в арии. В конце должен выступить хор.
Проблемы, которые поднимает Островский: провинциальные комплексы, зависть, интриги, бесчестье, предрассудки, — по мнению режиссера, никуда не испарились и есть смысл говорить о них современным театральным языком.
Премьеры пройдут в три дня: 28, 29 и 30 июня.
Вся афиша на неделю (с 27 по 30 июня) — здесь.
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