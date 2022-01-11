В Челябинске после двухлетнего перерыва вновь открывается галерея современного искусства ОkNо

Первая выставка посвящена производству мяса

В Челябинске после двухлетнего перерыва начнет работать выставочное пространство ОkNо. Первая выставка откроется 13 января — это проект художницы из Екатеринбурга Людмилы Калиниченко о создании экологичного мяса.



Арт-директор Светлана Шляпникова объяснила журналисту Первого областного информагентства, что перерыв в работе выставочного пространства был вызван занятостью организаторов.

«Галерея современного искусства „ОкNо“ — это добровольное объединение людей, занимающихся современным искусством, это не является в общепринятом понимании работой. Помимо галереи все члены команды имеют профессиональную занятость. К примеру, Влад Михель — руководитель образовательной платформы „Культзавод“. Он сейчас живет и работает в Берлине, проводит занятия онлайн. При этом нельзя говорить, что галерея не функционировала. В 2021 году мы делали проекты в „Фортепьяно“, две выставки на Южно-Уральской книжной ярмарке и в Екатеринбурге в Музее Б. У. Кашкина», — рассказывает Светлана Шляпникова.

Возможность перезапустить пространство появилась благодаря новым членам в команде. Сейчас в галерее готовят новые образовательные и художественные проекты, уже известна программа до июня 2022 года.

13 января состоится презентация выставки «Срок годности: не ограничен» от художника из Екатеринбурга Людмилы Калиниченко. Она посвятила свою инсталляцию созданному в пробирке мясу — продукту, не предполагающему убийства животных. На одном из коллажей работ Людмилы новое мясо, к примеру, растет на кустах. Станет ли мясник агрономом? Нужно ли человеку «чистое мясо»? Где границы между настоящим и искусственным? Автор ищет ответы на эти вопросы.



