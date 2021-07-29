В Челябинске популярные блогеры Сергей Штепс, Андрей Федотов и повар-самурай Toshayo провели мастер‑класс

Блогеры помогут продвигать туризм на Южном Урале

«По правде сказать, я даже люблю негативные комментарии. Хуже, когда их нет вообще. Ни одного комментария под твоим видео. Поэтому получается, что нельзя делать контент „нормально“. Нужно делать контент либо очень хорошо, либо очень плохо — и тогда в этом будет смысл, тогда на него обратят внимание»,

— считает видеоблогер Сергей Штепс.





«Сегодняшнее мероприятие — это часть большого проекта. Мы сейчас бьемся над одним вопросом — как изменить облик нашего региона в глазах всей страны. Мы стремимся показать, что Челябинская область — это не только промышленный регион, но и место, где можно интересно провести время и отдохнуть. Как показала практика, это полезно не только жителям других регионов, но и жителям области. Материалы об интересных местах региона постоянно выходят в рамках проекта "Юраль". Познакомившись с фото и видео, многие меняют свое представление о родном крае и принимают решение провести здесь отпуск»,

— прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.



«Я обычно делаю фото и видео на школьную тематику, они очень хорошо заходят. На некоторых видео по 2—3 миллиона просмотров. Но как-то раз во время путешествия снял материал, смонтировали его, и получилось залипательное видео. Выложил — и не зашло. Люди от меня ждут совершенно другого. Поэтому теперь я всегда с собой беру сборник с вариантами заданий по ЕГЭ и использую его во время съемок, чтобы контент был в тему моего канала. Важно сочетать свой формат с происходящим вокруг»,

— рассказал Андрей Федотов.



28 июля в лектории на Svoboda 2 прошла встреча с популярными блогерами. Комик Сергей Штепс, учитель английского Андрей Федотов и повар Антон Сурин, больше известный под ником Toshayo, приехали в Челябинск в качестве наставников проекта «ТопБЛОГ». На мастер-классе они рассказали, как создать яркий и запоминающийся образ, нужен ли блогерам хайп и стоит ли бороться с хейтерами в Сети.В Челябинскую область блогеры приехали, чтобы помогать в продвижении туризма. Вместе с пятью учениками — финалистами проекта «ТопБЛОГ» — они отправились в четырехдневный тур по Южному Уралу. «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» подготовило насыщенную программу для команды: путешественники познакомятся с уральской кухней, прыгнут в пропасть с Айских притесов, займутся дайвингом на озере Увильды и увидят самые впечатляющие локации Южного Урала. Через фото и видео блогеры расскажут о своем путешествии в соцсетях.Перед стартом тура блогеры обсудили, как именно следует подавать информацию на личных страницах блогеров. Дело в том, что ни один из наставников не является тревел-блогером. Сергей Штепс занимается съемкой комедийных роликов, повар-самурай рассказывает интересные рецепты, а Андрей Федотов обычно делает видео на школьную тематику. Но, как заверили блогеры, отсутствие опыта в этом направлении некритично, способы подачи информации остаются теми же. Главное, чтобы подписчики не утратили интерес к контенту другого формата.

Блогер Андрей Федотов