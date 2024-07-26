В Челябинске поменяли площадку певческого фестиваля «Русское поле» из‑за дождей

Любителей хорового пения ждут под крышей дворца спорта «Юность»

Непогода скорректировала планы организаторов Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле»: из-за ливней и неблагоприятного прогноза решено перенести мероприятие с площади Революции под крышу дворца спорта «Юность».

Напомним, масштабный проект объединит более 400 исполнителей из разных регионов и городов России. В числе участников — коллективы из Челябинска и Магнитогорска, капеллы и хоры из Башкортостана, Удмуртии, Ставрополя, Вологды, Северной Осетии-Алании.

Гигантский хор исполнит русские народные, патриотические и детские песни, такие как «Солнечный круг», «Веселый ветер», «Эй, ухнем» и другие. Кроме того, каждый коллектив представит свою сольную 15-минутную программу.

Всех желающих ждут в субботу, 27 июля, в 18:00 по адресу: Свердловский проспект, 51.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.