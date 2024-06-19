В Челябинске покажут спектакли курганского «Очень маленького театра»

Куклы, участвующие в постановках, размером меньше ладошки

В Челябинский театр кукол с гастролями приедет небольшой частный театр из Кургана. Настолько небольшой, что так и называется — «Очень маленький». На сцене южноуральской столицы артисты отыграют две детские постановки, поделились в Театре Вольховского.

Для камерных историй «О дожде» и «Откуда мы?» артисткам Татьяне Кокиной и Татьяне Леняшиной понадобятся лишь два стола и лампы. Миниатюрные куклы в их руках будут проходить по небольшой сцене, но проживать большие истории.

Так, спектакль-пастораль «Откуда мы?» по рассказам Тамары Потехиной приоткроет дверь в жизнь простой девочки, проводящей детство в деревне с коровами и всевозможными насекомыми. Авторы позиционируют постановку как воспоминание для всех возрастов: родители вновь окунутся в свое позабытое прошлое, их дети — в атмосферу летних каникул у бабушки в деревне.

Трогательная миниатюра «О дожде» напомнит зрителям, как просто сделать друг друга счастливыми и что мы в ответе за тех, кого приручили. Это история о встрече девочки и собаки под дождем, о том, как ребенок дает животному надежду на ласку и любовь, а потом оставляет на улице. Главная загадка для зрителей — встретятся ли они снова.

Показ спектаклей на малой сцене Челябинского театра кукол состоится 2, 3 и 4 июля. Возрастное ограничение 6+.