В Челябинске покажут спектакль с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым

Правда, в кино. Зато на экране будут Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте и еще шесть известных актеров





В Челябинске спектакль покажут на большом экране в к\т им. Пушкина 10 января в 18:00.









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Все детские концерты и события на каникулы в Как-то в Копенгагене представители датской и мировой интеллектуальной элиты собрались обсудить Иранский вопрос. К микрофону по очереди выходят десять человек (востоковед, теолог, политолог, военный журналист и так далее), но каждый с политики упорно съезжает «в свое». Получаются монологи с редкими репликами других участников конференции. Забавно, что актеры сами не знают, в каком порядке будут выходить на сцену, поэтому вчера сыгранные иранские беседы совершенно не похожи на беседы завтрашние. И в любой момент могут свернуть не туда. Золотомасочный спектакль «Иранская конференция» поставил художественный руководитель театра «Современник», директор Центра имени Мейерхольда, лауреат многих российских и зарубежных театральных премий, режиссер Виктор Рыжаков. Действо основано на пьесе Ивана Вырыпаева.В Челябинске спектакль покажут на большом экране в к\т им. Пушкина 10 января в 18:00.Куда пойти взрослым на праздники, смотрите ЗДЕСЬ Все детские концерты и события на каникулы в НАШЕЙ ПОДРОБНОЙ АФИШЕ