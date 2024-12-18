В Челябинске покажут сказку «Морозко» с 3D‑эффектами

Ансамбль «Урал» готовит мистическую переработку новогодней истории

В Челябинске ставят знакомую каждому историю «Морозко» (0+) на новый лад. Как рассказали в Челябинской филармонии, ансамбль танца «Урал» дополнит сказку 3D-технологиями.

Новогоднюю сказку о скромной Настеньке, самовлюбленном Иване и могущественном волшебнике представят как мистический и таинственный музыкальный спектакль. Зрителей обещают удивлять новыми чудесами, спецэффектами и аутентичной музыкой.

За время новогодних праздников «Морозко» в филармонии покажут аж 34 раза. Премьера состоится 21 декабря.

Также на этой неделе в Челябинской области стартует фестиваль новогодних спектаклей для детей под названием «Морозко». В нем примут участие 11 театров с 13 спектаклями. Как рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин, финал конкурса состоится 20 января.