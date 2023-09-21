В Челябинске покажут работы с Манхэттенского фестиваля короткометражек

Официальных показов в России нет, их устраивают энтузиасты

30 сентября в челябинской арт-галерее Ларисы Депершмидт покажут фильмы финалистов Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2023 года. Крутить будут 10 фильмов из 8 стран.



Официально в России показы финалистов не проводят, уже несколько лет фестиваль для российских зрителей проходит в виртуальном формате на сайте. Показ в Челябинске организовали кинолюбители-энтузиасты, которые просто решили собраться в одном месте для просмотра.

В финал фестиваля прошли фильмы из США, Австралии, Афганистана, Ирана, Англии, Канады, Финляндии и Швейцарии.

Среди них, например, короткометражный ужас Sunless («Бессолнечный») американского режиссера Бориса Весселинова. В нем экипаж подводной лодки опускается глубже положенного, и субмарину начинает сжимать от давления.

Или иранская драма Snail («Улитка») от режиссера Аминезы Алимохаммади. По сюжету мать пытается найти вокальную школу для своего маленького сына, который очень хочет заниматься музыкой.

Сейчас во всем мире активно идет зрительское голосование за лучшие короткие метры фестиваля. Фильмы показывают по всему миру одну неделю. На показах зрители выбирают лучший фильм и лучшего актера голосованием. Выбранный короткометражный фильм автоматически становится номинантом на «Оскар».

Показ пройдет 30 сентября в 19:00. Просмотр всех фильмов займет больше двух часов. 16+