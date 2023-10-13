В Челябинске покажут лучшие работы с кинофестиваля «ЭФиР74»

В шорт-лист попали всего 30 картин

В Челябинской области в октябре стартовал XI Фестиваль экологических фильмов «ЭФиР74». На участие подали более 800 заявок из 91 страны. Жюри выбрало только 30 лучших работ. Их покажут на церемонии закрытия в Челябинске.

Церемония закрытия и награждение пройдет в кинотеатре им. Пушкина. На большом экране будут крутить фильмы из России, США, Узбекистана, Абхазии, Ирана, Мексики и Пакистана. Там же объявят победителей.

Победители конкурса в каждой номинации получают приз в 40 тысяч рублей. Всего их четыре: лучшая социальная видеореклама, лучший короткометражный неигровой фильм, лучший неигровой фильм и лучший анимационный фильм.