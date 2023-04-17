В Челябинске покажут кино про Арктику

Марафон международного кинофестиваля «Золотой ворон» состоится в библиотеке им. Пушкина

В Челябинске покажут лучшие фильмы международного кинофестиваля «Золотой ворон». Это документальные фильмы, игровое кино и анимация, посвященные Арктике, ее жителям, истории, мифам и легендам.



Всероссийский фестиваль традиционно заканчивается федеральным киномарафоном — по всей стране на культурных площадках городов показывают несколько фильмов фестивальной программы.



В Челябинске в библиотеке им. Пушкина 17 апреля покажут сразу три картины.



Это «Белый ангел тундры» — о девушке, которая сбежала на Север от репрессий. «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду» — документальный фильм о суровых покорителях Антарктиды, чьи имена затерялись в истории, но всегда остаются на саркофагах, много лет стоящих на берегу неизвестного острова в Северном Ледовитом океане. И короткометражка «Не Иван, или Как приручить богатыря» — часть большого кино о марийском подростке, который ищет поддержки у мифического богатыря Онара. Роль богатыря, кстати, исполнил актер, чемпион мира по смешанным боевым искусствам UFC Олег Тактаров.



Киномарафон в библиотеке им. Пушкина стартует в 15:00, вход свободный.

