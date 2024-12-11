В Челябинске покажут фильм про Павла Бажова

Это первая картина об уральском писателе

Челябинцам презентуют художественный фильм про сказочника Павла Бажова. Это первая картина, посвященная не произведениям автора, а ему самому: истории жизни, пути от провинциального журналиста до крупнейшего российского писателя. Кино представили к 145-летию автора.

В управлении культуры Челябинска сообщают, что на премьерный показ приедут режиссер Андрей Ким и продюсер Сергей Полыганов. В копилке режиссера несколько малоизвестных фильмов в жанрах фантастики, фэнтези и детского кино.

Новый проект кинематографисты назвали «Бажов. Одолженное время». Как рассказывает команда фильма, в биографии писателя нашли свое отражение важные события из жизни XX века: Октябрьская революция, Гражданская война, репрессии. О судьбе писателя захотели рассказать всего лишь через один год из его жизни, — тот, когда появилась знаменитая «Малахитовая шкатулка». Над сценарием к фильму работала в том числе младшая дочь Бажова Ариадна Павловна.

Съемки проходили на Урале, которому писатель посвятил свои сказы. Главную роль исполнил Леонид Платонов.

Премьера состоится 14 декабря в киноцентре «Импульс». Возрастное ограничение 16+.

Напомним, в конце декабря в Челябинске также пройдет показ фильмов, созданных уральскими режиссерами.