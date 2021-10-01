В Челябинске покажут фильм-победитель Каннского фестиваля

Бескомпромиссный боди-хоррор «Титан» выйдет в прокат 2 октября в единственном кинотеатре

Кинотеатр им. А. С. Пушкина покажет на большом экране фильм «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкурно. Лента в 2021 году стала обладателем «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале.



Это смелый боди-хоррор про девушку, которая в детстве попала в автомобильную аварию и после операции на всю жизнь осталась с титановой пластиной в черепе. Сюжет строится вокруг необъяснимого состояния повзрослевшей Алексии: девушка испытывает сексуальное возбуждение от контакта с автомобилями.

Фильм отличается не пренебрежением над этическими нормами, а скорее полным отказом от этой самой нормы. Героиня беременеет, однако о «нормальном» ребенке не идет и речи: из девушки сочится машинное масло, а в животе ощущается металл.

В картине много скандальных моментов, и если ранее такие «отклонения от нормы» не котировали на кинофестивалях, то в этом году неудобный, смелый и бескомпромиссный боди-хоррор взял главный приз в Каннах.

Работа существует вне морали и обнажает современные проблемы через довольно вызывающее повествование. Такого обладателя «Золотой пальмовой ветви» забудут не скоро, тем более это второй случай за всю историю фестиваля, когда главный приз взяла женщина.

Кинотеатр имени Пушкина единственный в городе будет показывать «Титан» с 2 по 10 октября на языке оригинала с русскими субтитрами. Точные даты и время сеансов есть на сайте и в группе «ВКонтакте» кинотеатра.