В Челябинске покажут фильм об узниках концлагеря

Реальные события Пальмникенской трагедии воссоздали региональные медиа

В Челябинске стартует художественный фильм «Вальс со смертью» (16+). Он основан на реальных событиях и отражает события времен Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии. Кинотеатры Челябинской области покажут фильм с 12 февраля.

В основе фильма — история узницы концлагеря Штуттгоф, известного как обитель ужаса для польской интеллигенции. Слухи о том, что в стенах лагеря «варили мыло из останков заключенных», не затихают до сих пор. Авторы киноленты досконально изучили более 600 страниц рассекреченных материалов.





31 января 1945 года, в городе Пальмникен — нынешнем поселке Янтарный Калининградской области — нацисты расстреляли несколько тысяч узников лагеря Штуттгоф. Пеший поход на 80 км из 5 тысяч изможденных людей чудом вынесли и остались живы 15. История о страхе, тяжелом труде, невыносимых условиях, но несгибаемом воле к жизни и вере в Победу — именно об этом и был снят фильм Омской киностудией «12 канал».





Картина расскажет историю о юной балерине, которую во время Великой Отечественной войны отправили в Восточную Пруссию на принудительные работы. Девушка пережила все ужасы концлагерей. Для наибольшей достоверности и полного зрительского погружения к работе привлекли специалиста по немецкому языку Марину Прип.

«Впечатления от съемок остались самые теплые. Фильм, безусловно, затрагивает очень важную тему, которая не может оставить равнодушным никого. При этом видеть, как настоящая профессиональная кинокоманда работает словно единый организм над получением идеального результата, очень завораживающе»,— рассказала Марина Прип.





В 2026 году Омск подтвердит звание «Культурной столицы», а в 2027-м — Челябинск. Показ художественного фильма об истории и подвиге советского народа станет связующей нитью между двумя регионами: создателями и зрителями. Проект «Вальс со смертью» реализуется АО «Омские Медиа». Медиахолдинг «Первый областной» выступает организатором показа драмы в Челябинской области.

Как снимался фильм, и почему его нужно посмотреть всем южноуральцам — будем рассказывать на нашем сайте каждый день.