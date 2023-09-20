22 сентября в усадьбе Рябинина играют премьерный киноспектакль «Отчего прослыл я скандалистом?» о поэте Сергее Есенине. Действие одновременно происходит на киноэкране и на сцене перед ним.
В основу сюжета легла биография поэта, написанная Эдуардом Хлыстовым. Факты из биографии автора перемешали со стихами. Режиссер постановки — Руслан Шарипов.
Дискуссии о гибели Есенина до сих пор иногда случаются: сам ли он ушел из жизни или всё инсценировка и обман. Это авторы тоже постарались обыграть, но подробностей пока не раскрыли.
Премьера состоится 22 сентября в усадьбе Рябинина. 16+