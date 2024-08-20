В Челябинске покажут балет о жизни Пушкина

Это последний шедевр балетмейстера Наталии Касаткиной

В сентябре Челябинский театр оперы и балета примет Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. Одной из постановок, аналогов которой нет в других театрах, станет «Пушкин. Сны после жизни» московского Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. В центре сюжета — хроника жизни поэта: учеба в лицее, общение с декабристами, поиск музы, любовь и, конечно, трагедия.

Премьера постановки состоялась всего месяц назад, 25 июля, на сцене Большого театра. Ее посвятили сразу двум юбилеям — 225-летию Пушкина и 90-летию со дня рождения Наталии Касаткиной — балетмейстера, успевшей вложить частичку души в спектакль, но скончавшейся за несколько месяцев до премьеры.

«Новый балет получился совершенно не похожим на биографическое исследование. Это живой, эмоциональный взгляд на жизнь удивительного человека, в котором непостижимым образом смешались российская и африканская кровь, спокойная мудрость и вспыльчивое безумство, нежнейшая любовь к жене и многочисленные увлечения. Вот почему на балах рядом с Пушкиным появляются такие персонажи, как Бесенок, Безумец и бунтарь Емельян Пугачев — антагонист императора», — рассказывает художественный руководитель театра Иван Василев.

В постановке используется музыка Андрея Петрова, стихи Пушкина и русские песни, которые поэт собирал в деревнях. Как рассказывают в челябинском театре, несмотря на историчность и биографичность, либретто спектакля «Пушкин. Сны после жизни» может удивить зрителей совершенно новым ракурсом.

Постановку покажут 29 сентября. Возрастное ограничение 12+.

