В Челябинске состоялась премьера молодежного сериала «Недетское кино»

После премьеры состоялась «Классная встреча» с актерами

Сегодня, 25 декабря, в КРК «Мегаполис» состоялся премьерный показ молодежного сериала «Недетское кино», созданного при поддержке АНО «Большая перемена», сообщает управление молодежной политики Челябинской области.

Премьерный показ организован в рамках Всероссийского мероприятия Движения Первых «Погрузись в кинематограф вместе с Первыми» и соберет в стенах КРК Мегаполис участников Движения Первых от 12 до 14 лет. Премьеру также постели учредитель «Фонда социальных и культурных инициатив 2020» Ирина Текслер.

















«Недетское кино» — это сериал о школьнике Дани, его мечтах, беззаботном детстве и взрослении.













После просмотра первые серий участники встретились с актерами и редактором сериала на «Классной встрече». С челябинскими школьниками познакомился актер театра и кино Александр Головин, юный актер Александр Булатов и редактор сценарного отделения студии «Блэк Бокс Продакшн» Татьяна Бушуева. Школьники познакомились с историями профессионального пути артистов и создателей сериала.

















Всероссийский проект «Классные встречи» реализуется в рамках деятельности регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». С 2019 года проект «Классные встречи» входит в Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».