В Челябинске подвели итоги XV театрального фестиваля «Камерата»

В этом году он прошел в онлайн-формате

19 ноября в Челябинске завершился XV театральный фестиваль «Камерата», посвященный 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Владимир Спешков, театральный критик и один из членов жюри фестиваля, опубликовал его итоги на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Так, в номинации «Лучший спектакль» (Гран-при) победителем стала постановка «Свидригайлов. Сны» Омского академического театра драмы. Режиссером выступил Георгий Цхвирава.

Лучшей работой режиссера признан спектакль «Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин» Александра Ряписова, лесосибирский Городской драматический театр «Поиск».

Лучшая работа сценографа — спектакль «Новеченто» Евгении Шутиной, Большой Тюменский драматический театр.

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Константин Итунин, сыгравший Раскольникова, в одноименном спектакле екатеринбургского Коляда-театра.

В номинации «Лучшая женская роль» сразу две победительницы — Ася Ширшина и Дарина Одинцова, которые сыграли роли Суад и Жаклин в спектакле «Суад. Жить заново» Драматического театра «На Литейном», Санкт-Петербург.

«Специальные призы жюри: актерский ансамбль спектакля „Гамлет. Очная ставка“, театральный проект „Пустое пространство“ (Москва), режиссер Елена Кузина; актерский дуэт Екатерины Соколовой и Кирилла Попова, спектакль „Plug and Play (Я пишу для букваря)“, Театральная платформа „В Центре“ (Екатеринбург); режиссер Артем Устинов за постановку спектакля „Клара Милич“, Русский драматический театр Республики Башкортостан (Уфа)»,— сообщил Владимир Спешков.

Напомним, XV театральный фестиваль «Камерата» впервые в этом году прошел в онлайн-формате. 3 ноября он открылся спектаклем Челябинского камерного театра «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в постановке Виктории Мещаниновой.