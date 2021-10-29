В Челябинске подключили освещение к изогнутым черным фонарям на Воровского

До этого горожане отмечали, что дуги похожи на черных змей

В новом сквере на пересечении улицы Курчатова и Свердловского проспекта смонтировали освещение.



Черные фонари-полудуги на этапе монтажа раскритиковал урбанист Лев Владов. Он заявил, что большие уродливые объекты здесь неуместны и абсурдны. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев отметил, что без озеленения и других архитектурных форм фонари и правда выглядят спорно. Но когда все строительные работы завершатся, картинка будет совсем иная.

Сейчас в сквере установили перголы с качелями, детскую площадку, скамейки и урны. Новое общественное пространство уже притягивает горожан для проведения фотосессий.

Напомним, что сквер у дома по адресу Курчатова, 24 построили на месте снесенных несколько лет назад бараков. По задумке озелененная территория поможет оградить жителей от шумной магистрали по улице Воровского.