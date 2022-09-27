Благоустройство сквера у дворца спорта «Юность» выходит на финишную прямую. За лето на месте автовокзала построили новое общественное пространство с вертикальными лежаками, качелями и первым в городе памп-треком, по которому теперь катаются велосипедисты и роллеры.
Несмотря на то что сквер еще строят, по нему постоянно гуляют горожане.
«Особой популярностью у челябинцев пользуются стол для тенниса и всесезонный памп-трек. Производитель гарантирует, что конструкция выдержит любые погодные условия и перепады температур», — сообщают в администрации Челябинска.
Сейчас у «Юности» завершают установку скамеек и озеленение. Должно быть высажено более 150 деревьев и три тысячи кустарников. Часть крупномеров летом засохли, и подрядчик — компания «Стрела плюс» — их заменяет.
«В выходные уже убрали деревья со стороны Труда, привезли новые, которые соответствуют техническому заданию. С газонами все в порядке, он достаточно плотный», — рассказал Виктор Ереклинцев, глава Центрального района.
Амфитеатр, который тоже планировали сделать, установят только в 2023 году. Привезти и изготовить его должна была пермская компания «Лама», но в итоге объект в сроки не предоставили. Контракт с подрядчиком расторгли и сейчас будут проводить новый аукцион.
Также у «Юности» открыли бесплатный общественный туалет и спортивные площадки с тренажерами. Отдельно разметили велодорожку. На сквер потратили около 59 миллионов рублей. Как проходило его строительство, мы рассказывали ранее.