В Челябинске почти доделали сквер у дворца спорта «Юность»

Осталось поставить скамейки и заменить засохшие деревья

«Особой популярностью у челябинцев пользуются стол для тенниса и всесезонный памп-трек. Производитель гарантирует, что конструкция выдержит любые погодные условия и перепады температур»,

— сообщают в администрации Челябинска.

«В выходные уже убрали деревья со стороны Труда, привезли новые, которые соответствуют техническому заданию. С газонами все в порядке, он достаточно плотный»,

— рассказал Виктор Ереклинцев, глава Центрального района.