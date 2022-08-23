В Челябинске перестанут показывать кино в IMAX

В городе есть один зал с канадской технологией

Канадская компания IMAX запретила российским кинотеатрам использовать одноименную технологию для показа кино в России. На широкоформатных экранах с системой IMAX теперь нельзя будет показывать даже отечественное кино. Об этом сообщил гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.



В Челябинске зал с IMAX всего один, в кинотеатре «Синема Парк» в «Горках». Купить билет в мегазал сейчас нельзя, сеансов в нем нет. Когда появятся — операторы ответить не смогли.

Проекторы, аудиосистема и экран IMAX принадлежат кинотеатру, но ситуация осложняется жесткими контрактами: использовать технологию нельзя без разрешения канадской компании. Они владеют патентом на оборудование.

Технология IMAX — это система показа кино на широкоформатном экране с современной аудиосистемой. Экран в таких залах шире, чем угол зрения человека, а цветопередача намного качественнее, чем на обычном киноэкране.

Отметим, российский офис IMAX закрылся 1 июня 2022 года, после этого канадская компания ушла из страны.