В Челябинске оцифровали самую древнюю книгу Публички

Острожская Библия 1581 года считается главным сокровищем библиотеки

Самую древнюю книгу Челябинской областной универсальной библиотеки оцифровали. Речь идет об Острожской Библии 1581 года издания — книга является главным сокровищем библиотеки. Сейчас сотрудники проверяют качество сканирования, и после электронная версия раритетного тома появится на сайте Публички.



Острожская Библия считается одним из шедевров печатного искусства. Книга великолепно оформлена, на 1256 страницах нет ни одной опечатки. Тираж для XVI века гигантский — 1500 экземпляров.

«Благодаря высокому качеству переводов Острожская Библия долгое время не имела конкурентов в православном славянском мире и фактически стала каноническим текстом. Когда царь Алексей Михайлович приказал напечатать Библию, было решено переиздать именно Острожскую с некоторыми языковыми корректировками. В результате появилась Московская Библия 1663 года, которая в России получила название „первопечатной“», — рассказала библиотекарь отдела редких книг Татьяна Тихонова.

Несмотря на почтенный возраст (книге 440 лет!) фолиант хорошо сохранился: книжные блоки и страницы целы, немного пострадала только верхняя переплетная крышка. Том хранится в отделе редких книг. Из предосторожности его выносят в залы крайне редко — раз в пару лет.

Оцифрованную Библию выложат не только на сайте Публички, но и на портале Национальной электронной библиотеки. Вместе с Острожской Библией для НЭБ удалось оцифровать еще 14 древних фолиантов из отдела редких книг — областная универсальная научная библиотека приняла участие в федеральном проекте «НЭБ. Книжные памятники» в рамках национального проекта «Культура».

Всего за 2021 год специалисты публичной библиотеки оцифровали 188 старинных книг.