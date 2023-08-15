16 изданий из собрания «Коллекция императорского дома Романовых» теперь доступны на главном сайте книжных памятников России — в Национальной электронной библиотеке. 

Эти книги в полукожаных переплетах с экслибрисами на форзацах великих князей Михаила Николаевича Романова, Владимира Александровича Романова и Сергея Александровича Романова находились в фонде Челябинской областной универсальной научной библиотеки с середины 1930-х годов.

«После событий 1917 года книги из обеих романовских библиотек сначала поступили в Госиздат, а после были распределены в разные книгохранилища страны. Так, часть из них попала в провинцию. В фонд нашей библиотеки издания поступили в 1936—1938 годах. И сегодня мы совместными усилиями всех фондодержателей страны по крупицам восстанавливаем некогда разрозненные коллекции наиболее значимых книжных собраний»,— рассказывает заведующая отделом редких книг Сайера Мальцева.

Как рассказывают сотрудники, библиотека великого князя Михаила Николаевича включала в себя книги по военному делу, исторические атласы, музыкальные издания, а также произведения Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и других авторов. Также среди числа отобранных специалистами Российской государственной библиотеки изданий — труды Эдуарда Мейера, немецкого египтолога и ориенталиста, и Бенсона Джона Лоссинга, американского специалиста, наиболее известного своими иллюстрированными книгами об американской революции и Гражданской войне в США. Кроме того, оцифрованы и будут доступны читателям НЭБ до конца года девять номеров крупнейшего либерального журнала России конца XIX столетия «Вестник Европы» (1882 г.) из личной библиотеки великого князя Сергея Романова.

«Публичная библиотека участвует в федеральном проекте „Цифровая культура“ с 2021 года. За это время было отобрано и представлено на конкурс Проектного офиса Российской государственной библиотеки свыше 150 экземпляров уникальных книг, большая часть из которых — издания, принадлежащие коллекции „Русская книга гражданской печати до 1830 г.“, и книги из библиотеки династии Романовых», — отмечает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.