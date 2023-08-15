В Челябинске оцифровали книги из библиотеки дома Романовых

Цифровые копии книжных памятников появились в Национальной электронной библиотеке

16 изданий из собрания «Коллекция императорского дома Романовых» теперь доступны на главном сайте книжных памятников России — в Национальной электронной библиотеке.



Эти книги в полукожаных переплетах с экслибрисами на форзацах великих князей Михаила Николаевича Романова, Владимира Александровича Романова и Сергея Александровича Романова находились в фонде Челябинской областной универсальной научной библиотеки с середины 1930-х годов.

«После событий 1917 года книги из обеих романовских библиотек сначала поступили в Госиздат, а после были распределены в разные книгохранилища страны. Так, часть из них попала в провинцию. В фонд нашей библиотеки издания поступили в 1936—1938 годах. И сегодня мы совместными усилиями всех фондодержателей страны по крупицам восстанавливаем некогда разрозненные коллекции наиболее значимых книжных собраний»,— рассказывает заведующая отделом редких книг Сайера Мальцева.