В Челябинске отреставрировали здание низшего начального училища

Объекту культурного наследия вернули первоначальный облик

В Челябинске завершили реставрацию фасадов «Здания 3-го низшего начального женского училища» на Володарского, 14, являющегося объектом культурного наследия. Построенное в 1914 году в «краснокирпичном стиле», оно сильно обветшало из-за отсутствия ремонта и надлежащего ухода, сообщили в пресс-службе госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

«Здание — яркий пример „краснокирпичного стиля“, характерного для архитектуры конца XIX — начала XX века. Отличительная черта таких построек — отсутствие штукатурки и выразительный декор из кирпича, который заменял традиционные лепные элементы»,— рассказали в госкомитете.

В рамках проекта реставрации зданию вернули первоначальный облик.

Известно, что построено оно было специально для третьего низшего начального женского училища, основанного еще в 1906 году. Но учебное заведение располагалось там лишь до 1917 года. После здание использовали под свои нужды различные организации. В середине 2000-х годов оно сильно обветшало. И лишь в 2011-м здание отреставрировали, после чего туда переехало управление по делам образования Челябинска.