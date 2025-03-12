В Челябинске отреставрировали 9‑килограммовую книгу XIX века

Специалисты очистили «Апостол» от 200 граммов вековой пыли

В Челябинске восстановили первую датированную печатную книгу Руси — богослужебный «Апостол». Это одна из самых тяжелых книг Публички, 9-килограммовый труд хранится в отделе редкой книги. О реставрации старинного издания рассказали в Челябинской епархии.

«Апостол» в челябинской библиотеке датируется 1887 годом, но его первый известный экземпляр был отпечатан в 1564 году. Как говорят в Публичке, книга считается «символом начала новой эпохи в книгопечатании и просвещении» — она стала не первой напечатанной книгой в истории России, но первой, у которой появились дата издания и сведения об авторе.

До реставрации челябинский экземпляр весил 9,38 килограмма, а после — 9,15. Книга получила новые замочки, ремни, кожаный ремешок, но все равно убавила в весе.

«Можете только представить, какое количество вековой пыли было удалено мастерами центра консервации библиотечных фондов со страниц этого старинного фолианта», — подчеркнула руководитель отдела редкой книги Сайера Мальцева.

Впервые на Руси пробелы между словами и предложениями в книгах появились именно в «Апостоле». Его создавали примерно 11 месяцев, тираж составил 1000 экземпляров, но до наших дней дошло всего 50.