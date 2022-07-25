В Челябинске отпразднуют день рождения Публичной библиотеки

В Литературном сквере пройдет выставка граффити, обмен книгами и растениями

28 июля Челябинская публичная библиотека отмечает 124-й день рождения. В честь праздника в Литературном сквере у библиотеки пройдет празднование с импровизированным спектаклем, обменом книгами и цветами и выставкой граффити.



Начнут отмечать праздник в 15:00, в это время в сквере состоится акция «День чтения вслух». Гостям предложат с выражением прочесть отрывок из любимого стихотворения или прозы. При этом читку произведений прямо на ходу превратят в импровизированный спектакль, играть призывают всех: читающих, работников библиотеки и просто зрителей.

После читки начнется книжно-цветочный своп «Листочки». С собой на него просят принести книги или растения для обмена. Менять можно книги на растения, книги на книги и растения на растения. Параллельно в сквере будет работать полка для буккроссинга, где можно оставить свою книгу и взять взамен любую другую.

Здесь же пройдет выставка граффити: в Литературном сквере соберут скульптуры верблюдов, которые челябинские художники разрисовывали специально для «Студенческой весны». В основе каждого граффити — картина известного российского авангардиста. Работы посвящены Василию Кандинскому, Казимиру Малевичу, Николаю Рериху и другим художникам.

На выставке можно будет увидеть книги о живописи, которые посвящены как раз техникам, в которых работали российские художники.

На окончание для гостей приготовили интерактив, все пришедшие оставят поздравление библиотеке на бересте, восковой дощечке или тряпичном листе, как это делали люди в древние времена.

Празднование пройдет 28 июля в 15:00 в Литературном сквере у Публичной библиотеки.