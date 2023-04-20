В Челябинске отпраздновали езидский Новый год

Представители народа подписали соглашение о сотрудничестве с Центром народного единства

В Челябинске езиды — представители обособленной части курдского народа — отпраздновали национальный Новый год Чаршама сарсале. В этот день также подписали соглашение о сотрудничестве между региональным Езидским национальным культурным центром и Центром народного единства Челябинска. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Представители регионального Езидского национального культурного центра собрались в городском Центре народного единства. Во время празднования Чаршама сарсале гости приняли участие в традиционном езидском обряде, который похож на пасхальный. К столу вынесли яйца, выкрашенные в красный, желтый и зеленый цвета. Члены семьи выбрали по яйцу и били одно о другое. Обладатель уцелевшего мог забрать яйцо у «побежденного».

«Новый год езиды отмечают в первую среду апреля по восточному календарю, который соответствует юлианскому. Чаршама сарсале восходит к древнейшим культам Месопотамии и символизирует возрождение жизни и начало посевных работ», — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В мире представителей езидского народа насчитывается от 200 тысяч до миллиона. В России из них живет 26 тысяч человек.