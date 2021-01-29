В Челябинске отметят Всемирный день Beatles

Вечеринка пройдет онлайн

31 января отмечают день Ливерпульской четверки. Каждый год музыканты по всему миру поют свои каверы, готовят новые аранжировки и песни по мотивам хитов. В Челябинске такие встречи проводятся уже 4-й сезон, но в этом году концерт будет онлайн. Сначала все желающие могут заглянуть в молодежный отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и посмотреть, какие книги, журналы и комиксы о Beatles хранятся в Челябинске, лично у одного из организаторов акции.

А в 15:00 состоится сам концерт. Каверы на песни будет исполнять дуэт музыкантов, регулярно организующих встречи в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, — Lionel и Алина Баришовец. Прямая трансляция музыкального шоу будет вестись в сообществе «Читающий Лис» во «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте.