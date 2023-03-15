В Челябинске отметят «Крымскую весну»

Годовщину воссоединения Крыма и России отпразднуют концертом 18 марта

В Челябинске присоединятся к празднованию годовщины воссоединения Крыма и России. 18 марта в парке им. Гагарина состоится праздничный концерт. Творческие коллективы области будут петь, танцевать и читать стихи. Начало концерта запланировано на 14:00, вход на мероприятие свободный.



Напомним, в марте 2014 года, девять лет назад, жители Крыма и Севастополя путем голосования выбрали присоединиться к России. С тех пор каждый год 18 марта страна отмечает «Крымскую весну». 18+