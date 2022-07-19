В Челябинске отметят День шахмат

В городских библиотеках запланировали выставки, турниры и кинопоказ

20 июля отмечается Международный день шахмат. В этот праздник по всему миру проходят мероприятия, посвященные популярной настольной игре. В Челябинске с 18 по 24 июля пройдут шахматные турниры, выставки и показ фильмов.



18 июля в Центральной библиотека им. А. С. Пушкина в отделе научно-популярной литературы откроется книжная выставка «Черные и белые», посвященная шахматам. В экспозиции — книги об истории игры и известных шахматистах. Выставка будет работать до 24 июля.

В те же даты в библиотеке № 17 откроется выставка «Юному шахматисту», здесь соберут книги для детей и подростков, которые только начинают знакомство с шахматами.

20 июля в 14:00 в библиотеке имени Гоголя начнется большой шахматный турнир «Шах и мат», а после партий будут показывать документальные и художественные фильмы об известных гроссмейстерах. Для подростков турнир по шахматам проведут тоже в 14:00, но уже в детской библиотеке имени Гусарова.

Кроме этого в Челябинске регулярно проходят встречи шахматных клубов. Например в библиотеке № 1 три раза в неделю встречаются игроки клуба «Эндшпиль», посещение встреч свободное. Одна из них пройдет как раз 20 июля в 14:00.

В управлении культуры Челябинска напоминают, что шахматные доски есть в парке Гагарина, в парке «Металлург» и Центральной детской библиотеке имени Горького. В учреждение можно обратиться в любое время и сыграть партию.