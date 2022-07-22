В Челябинске отметят день рождения «Компотника»

Будут поить гостей компотом из шишек и устроят турнир по пинг‑понгу

Креативное сообщество Fansociété 23 июля отмечает год со дня первого «Компотника». Помимо безалкогольных тусовок с компотами, ребята организовали турнир по настольному футболу, выставку «Как ты?» и велогонки.



Праздновать начнут в два часа дня, в это время стартует велогонка. Участники проедут от студенческого карьера до Дома Галеева на Кировке. На финише их ждут компот из шишек и бургеры с вишневым соусом, приготовленные специально для вечеринки. Участвовать в гонке можно на любых велосипедах — хотя обычно организаторы (команда BaldezhBikesCrew) устраивают гонки на фиксированных велосипедах без тормозов. Точные координаты старта опубликованы в телеграм-канале велосообщества.

После финиша во дворике начнется дружеский турнир по пинг-понгу. Приглашают всех: любителей, новичков и тех, кто никогда не держал в руках ракетку. Участие бесплатное, а записываться заранее не нужно. Победитель турнира получит в подарок дизайнерскую спортивную сумку.

Гостем вечера станет Юлия Семейкина, создатель проекта «Челябинск пешком». Девушка проведет две экспресс-экскурсии по ближайшим улицам. В частности, расскажет про челябинского предпринимателя Закира Галеева. Запись на экскурсии не нужна, достаточно прийти вовремя. Прогулка пройдет в 16:00, повтор — в 18:00.