В Челябинске отметят 210 лет Бородинскому сражению

В парке Пушкина выставят военную форму 1812 года, а казаки будут петь народные песни

В 2022 году крупнейшей битве Отечественной войны 1812 года исполняется 210 лет. В честь этой даты 10 сентября в горсаду имени Пушкина пройдет концерт памяти. Казаки и башкиры в традиционных костюмах будут петь народные песни со сцены. Для гостей откроют выставку военной формы и амуниции времен войны.



Для гостей праздника в парке откроют выставку картин Михаила Воронова-Кушаковского на тему Отечественной войны: пейзажи и виды Челябинска в 1812 году.

Концерт памяти пройдет 10 сентября с 13:00 до 14:00. Вход свободный.

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