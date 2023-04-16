В Челябинске отметили Пасху фестивалем на набережной

В арт-сквере развлечения подготовили для всей семьи

На набережной в Челябинске — пасхальный семейный фестиваль. На сцене выступают городские танцевальные коллективы — финалисты конкурсного Пасхального отбора. Танцуют что-то русское, народное и очень душевное. Недалеко от сцены — мобильная звонница. Каждые 15-20 минут кто-то из звонарей челябинских храмов занимает место у колоколов и вызванивает праздничную мелодию. Удивительно, но среди звонарей очень мало бородатых и суровых монахов. Тут женщины и девушки, есть и молодые парни — Владиславу Любченко 14 лет, а его товарищу Серафиму и вовсе 10!







Для тех, кто на свежем пасхальном ветру замерз — открыты творческие мастер-классы в теплом помещении. Из заготовок, бумаги и картона можно склеить красивое пасхальное яйцо или птичку в техник скрапбукинг. Стулья за столами не пустуют — очередь прибегают занимать и дети, и взрослые.

Популярностью пользуются и фотозоны — для ярких кадров по набережной расставили расписные пасхальные яйца. А пушистые кролики — ростовые куклы, буквально водят за собой хороводом малышей. Дети никак не хотят отпускать пушистых кукол, радостно с ними обнимаются и фотографируются.







«Какой прекрасный фестиваль сделали, нашей семье очень нравится. Мы склеили на память себе птичек, даже муж участвовал в процессе! И так здорово было послушать пасхальный звон колоколов. Отличный день»,— делится эмоциями жительница Челябинска, многодетная мама Ольга.

«Хорошо, что в Челябинске теперь есть красивая набережная для таких праздников, а то вечно были какие-то тут пустыри и стройки. А теперь красота! И детский городок нравится, и сцена. Ждем, когда летом здесь снова будут показывать кино. А пасхальный фестиваль получился хороший, светлый. Каждому есть что послушать, посмотреть или чем-то заняться»,— говорит пенсионерка Тамара Петровна.





Программа Пасхального фестиваля распланирована до 16:00. Завершится праздник детским спектаклем «Гуси Лебеди».

А пока любой желающий может попробовать себя в роли звонаря, сделать поделку или просто прогуляться вдоль реки, тем более что погода нынче не подвела.