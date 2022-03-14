В Челябинске отменили показ «Криминального чтива» в кинотеатрах

Вместе с ним в приостановили прокат «Касабланки»

В кинотеатре им. Пушкина не будут показывать «Криминальное чтиво». В прокат фильм должен был выйти с 31 марта, но все сеансы пришлось перенести. На неопределенный срок.



Фильм в российский прокат планировала выпустить компания «Иноекино». Представители компании объяснили, что перенести премьеру пришлось, так как правообладатели фильма отозвали лицензию. «Причины вам всем хорошо известны.», — пояснили в «Ином кино».

«Без лицензии кинотеатрам показывать фильм запрещено, это пиратство. Картину могут предоставить только правообладатели», — объясняет администратор по кино в кинотеатре им. Пушкина Анастасия Селиванова.

На днях отозвали и лицензию на фильм «Касабланка», который шел в кинотеатре им. Пушкина две недели. Отменить пришлось пару последних сеансов.

«Мы сейчас каждую неделю обновляем афишу, поэтому стоит внимательно следить за информацией. Например, отменены показы спектаклей по проекту TheatreHD», — объясняет Анастасия Селиванова.

Пока в афише из иностранного кино остается французская мелодрама «Париж, я люблю тебя», новый японский фильм «Сядь за руль моей машины» и фестиваль анимации «LIAF-2022».

Напомним, что ранее в России отменили прокат нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, фильм «Морбиус» с Джаредом Лето и ряд других голливудских премьер. После этого Ассоциация владельцев кинотеатров России забила тревогу и направила письмо в Министерство культуры России с просьбой разработать программу поддержки проката отечественного кино.