В Челябинске отменили концерт Ольги Бузовой

Шоу переносили несколько лет

Стало известно об отмене концерта Ольги Бузовой в Челябинске. Шоу «Принимай меня» должно было состояться 17 сентября 2022 года в ДС «Юность». На портале kassy.ru приостановили продажу билетов.



«Концерт отменен. Не перенесен. Об этом стало известно недавно. Официального письма от организаторов еще не поступало», — подтвердили сотрудники Городских зрелищных касс.

Выступление Бузовой в Челябинске переносили несколько раз с 2020 года. Причины отмены неизвестны. Ни пиар-менеджеры артиста, ни сама Ольга отмену не комментируют.

Вернут ли билеты покупателям, пока неизвестно. В Городских зрелищных кассах сообщают, что возвратом средств занимаются организаторы концерта — компания Archer Music Productions. Но связаться с ними на момент публикации не удалось.

Напомним, что год назад в СМИ появилась информация о том, что шоу экс-ведущей программы «Дом-2» пришлось отменить в связи с низким спросом на билеты. Но пиар-директор Бузовой Антон Богославский опроверг эту информацию, заявив, что главная причина — ковидные ограничения в городах России.