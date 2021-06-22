В Челябинске отменили концерт группы «Звери». А другие шоу пока нет

В городе и области решение по каждому крупному событию и фестивалю принимают отдельно

25 июня в Челябинске должен был состояться концерт группы «Звери». Его уже переносили в афише с 2020 года. Однако и теперь ЛА «Трактор» останется пустым. Организатор концертное агентство «Небо Рекордс» выпустило официальное заявление на странице события в соцсети.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки продолжают действовать ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. Наши концерты в Челябинске и Уфе, запланированные на 25 и 26 июня, перенесены».

Некоторые поклонники негодуют: шоу переносят не в первый раз, вернуть билеты практически невозможно.

На фоне отмены всех крупных фестивалей области — Бажовского, Ильменского, Бушуевского, Сабантуев и городского молодежного Urban Fest — перенос концерта «Зверей» выглядит рядовым. Однако другие концерты, шоу и даже театральные антрепризы пока придерживаются графиков.

Никаких отмен и переносов не планирует концертное агентство «Живой звук». Оно проводит концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» 30 июня и шоу группы Княzz «Король и шут» 11 июля.





Организаторы фестиваля «Пляж 2.1» на базе отдыха Курочкино бодро отчитываются, что коронавирусные ограничения их не касаются.

«Все фестивали, имеющие численность от 10 тысяч человек, предполагающие размещение гостей с ночевкой, а также мероприятия, имеющие официальный административный статус, сошли с дистанции. Но наш энергичный и юркий борд по-прежнему на гребне волны и продолжает держать курс к намеченной цели. У «Пляжа 2.1» имеется в запасе несколько эффектных маневров», — написано на официальной странице в социальных сетях.

Гастрольные постановки столичных театральных проектов на сцене ДК ЖД и театра драмы имени Наума Орлова тоже проходят в штатном режиме, билеты на шоу есть в продаже.

Только трехдневный фестиваль «Уральский рубеж», который должен состояться 30 июля — 1 августа, приостановил продажу билетов. Организатор Гарри Ананасов ждет официальной информации от властей. И между делом пытается договориться, чтобы хедлайнеры отмененного «Нашествия» посетили Челябинск в рамках «Уральского рубежа».

Ранее мы публиковали список фестивалей и крупных событий Челябинска и области, которые были отменены из-за третьей волны COVID-19.