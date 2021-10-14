В Челябинске отменили концерт группы «Психея»

17 октября команда должна была выступить на сцене клуба OZZ

Российская группа «Психея» вчера, 13 октября, объявила о переносе своего двухмесячного концертного тура в честь 25-летия коллектива. Группа планировала отправиться по городам страны в октябре 2021 и даже успела выступить в нескольких городах, но в ходе тура гастроли решили перенести на весну 2022. В Челябинске концерт 17 октября на сцене клуба OZZ отменяется.



Причиной переноса стало введение новых ограничений на проведение массовых мероприятий. В Челябинске с 18 октября для входа на большие концерты будут требовать QR-коды, свидетельствующие о прививке от коронавируса или о том, что человек недавно переболел. На концерте «Психеи» 17 октября в Челябинске QR-код был не нужен, что нельзя сказать о концертах в других регионах. Например, в Кургане ограничения ввели с 4 октября.

«Все билеты остаются действительными, просим по возможности не сдавать их. Мы очень хотим встретится со всеми вами, но, видимо, в следующий раз. Верим и надеемся, что увидимся весной», — пишут представители группы «Психея».

Напомним, что ранее в разговоре с журналистом ИА «Первое областное» организатор концертов Леонид Барковский отметил, что из-за введения QR-кодов количество крупных гастролеров в ближайшее время сократится в несколько раз.