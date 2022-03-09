В Челябинске отменили концерт группы «Наив»

Зрителям вернут деньги за билеты

В Челябинске отменен концерт панк-рок-группы «Наив». Об этом объявил директор команды Дмитрий Хакимов на своей официальной странице в «Инстаграме». Выступление должно было состояться 24 марта в клубе OZZ, его перенесли с ноября 2021 года. В этот раз шоу отменили окончательно, новые даты не сообщают, а зрителям обещают вернуть деньги за билеты.



«К большому сожалению, эти непростые, нестабильные и тревожные времена сильно отражаются на наших концертных графиках. Есть масса причин — от скачка доллара, делающего невозможным экономически что-то осуществить, до осознанных решений. В данной ситуации подтверждать какие-то наши выступления больше чем на месяц будет чрезмерно самонадеянно», — пишет Дмитрий Хакимов в своем «Инстаграме».

Концерты также пришлось отменить в Екатеринбурге и Перми. В Москве и Архангельске шоу перенесли на неопределенную дату.

Сейчас организаторы концерта принимают заявки на возврат средств за билеты. Отправить заявку просят по почте kassir@glavclub.com.

Вместе с тем Дмитрий заявил о переносе мартовского тура группы The MATRIXX, где тоже является директором. Перенесены концерты в Самаре, Пензе, Курске, Белгороде и Липецке. 24 апреля The MATRIXX и Глеб Самойлов планировали приехать в Челябинск, в данный момент можно купить билеты на мероприятие в конгресс-холле Центра международной торговли. Информации о переносе или отмене челябинского шоу пока нет.