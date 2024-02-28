В Челябинске не состоится концерт Эмина Агаларова, который известен как Emin. Выступление должно было пройти 5 марта в Театре оперы и балета имени Глинки, сообщается на сайте городских зрелищных касс.

На странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте» подтверждается информация, что концерт в Челябинске отменен. Информация о причинах отмены выступления не указана. При этом обозначены новые даты концертов в Екатеринбурге и Тюмени.

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Добавим, что накануне в Челябинской области назвали даты крупных фестивалей 2024 года. Курчатовский фестиваль пройдет с 12 по 13 июня.