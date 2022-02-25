В Челябинске отменили концерт Элджея

В инстаграме певца под этим постом стоит хештег #нетвойнесукраиной

Известный хип-хоп-исполнитель Элджей отменил концерт в Челябинске. Артист должен был выступить на дне рождения челябинского клуба Bla Bla Bar 26 февраля. Но сегодня в клубе сообщили, что шоу переносится по инициативе исполнителя. Новая дата концерта — 19 марта.



«Все купленные заранее билеты действительны. Но если вы не хотите оставаться дома и напряженно листать ленту, мы с удовольствием встретимся с вами в пятницу и субботу. Человеку нужен человек»,— пишут в соцсетях Bla Bla Bar.

Элджей отменил и концерт в Екатеринбурге. На его официальной странице в инстаграме под постом с этим сообщением стоит хештег #нетвойнесукраиной.