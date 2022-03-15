В Челябинске отменили концерт американского джазмена Грегори Бойда

Концерт должен был состояться 7 апреля в ДК ЖД

Выступление вокалиста Грегори Бойда переносится. Организаторы сообщили, что артист не сможет добраться до Челябинска из Соединенных Штатов.



«К сожалению, в связи с ситуацией в мире и закрытым для перелетов небом артист не сможет прилететь. Концерт будет перенесен на осень или на следующий год», — прокомментировали организаторы мероприятия журналисту Первого областного информагентства.

В момент подготовки новости на kassy.ru продажа билетов не была остановлена, информация о переносе официально не опубликована.

Грегори Бойд планировал исполнить треки легенды соул-музыки Рэя Чарлза в лучших традициях джаза Нового Орлеана. Музыкант Грегори Бойд уже приезжал в Челябинск с концертом осенью 2021 года.