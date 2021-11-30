В Челябинске отменили фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего»

Гастрофест ежегодно проводили в парке Гагарина

В Челябинске отменили ежегодный фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Гастрофест проходил в парке Гагарина в декабре, в этом году он мог быть юбилейным. Но в министерстве культуры Челябинской области сообщили, что народных гуляний с дегустацией пельменей в 2021 не будет. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе.



Отметим, что в 2021 были перенесены и отменены все главные фестивали в регионе. В их числе Бажовский и Бушуевский фестивали, Сабантуй. Ильменский фестиваль состоялся не в июле в «Солнечной долине», а в ноябре в концертном зале Прокофьева в режиме онлайн. На гала-концерте почти не было зрителей, и даже главная звезда Ильменки — Олег Митяев не приехал на концерт. В режиме онлайн провели и театральный фестиваль «Камерата».

Кроме того, осенью перенесли массу концертов известных гастролеров — выступление Дианы Арбениной, Светланы Сургановой, Валерия Меладзе, группы «ДДТ» и других звезд российской эстрады. На те концерты, которые все-таки удается организовать, пускают только зрителей с QR-кодом.