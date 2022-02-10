В Челябинске отменили фестиваль-лабораторию «Человек театра»

Фест решено перенести на следующий год

В 2022 году челябинский театральный фестиваль «CHELоВЕК Театра» не состоится. Информацию об этом подтвердил директор фестиваля, главный режиссер Нового художественного театра Евгений Гельфонд.



«У нас нет предписания Роспотребнадзора, но есть все основания полагать, что оно может появиться в любой момент. Когда уже будет сверстана программа, куплены билеты и так далее. Мы посоветовались и решили, что такие риски мы на себя брать не можем. Учитывая, сколько человек болеет в нашей труппе, как переносят и заменяют постановки в других театрах, мы понимаем, что риск немаленький. Поэтому Х фестиваль „CHELоВЕК Театра“ состоится в следующем году», — прокомментировал Евгений Гельфонд журналисту ИА «Первое областное».

Сейчас в труппе НХТ болеют актеры, из-за этого театр закрыли на неделю, а все спектакли перенесли.

Напомним, что ежегодный фестиваль-лабораторию традиционно проводят в конце февраля и в начале марта. Для участия в Челябинск приезжают актеры из театров России и зарубежных стран. Артисты привозят спектакли малых форм, зрители вместе с критиками обсуждают увиденное.