В Челябинске отменили ежегодный праздник урожая

Двадцатая юбилейная выставка цветов и плодов, запланированная 21 августа, не состоится

В августе 2021 года в парке им. Ю. А. Гагарина должна была пройти юбилейная XX выставка цветов и плодов. Но организаторы приняли решение об отмене мероприятия.

«Выставка цветов и плодов» — ежегодный городской фестиваль для горожан, которые на профессиональном или любительском уровне интересуются растениями. В рамках выставки профессиональные флористы и садоводы-любители представляют свои творческие проекты и демонстрируют урожай в рамках конкурсной программы.

Также выставка ежегодно проходит в парке «Металлург» имени О. И. Тищенко, но в этом году она не состоится из-за коронавирусных ограничений и реконструкции парка.

Напомним, что в прошлом году выставка тоже не состоялась из-за запрета на проведение массовых мероприятий.