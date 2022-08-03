В Челябинске отменен рок‑концерт «Звезда по имени Солнце»

В Челябинской филармонии приняли решение пересмотреть концепцию

«Авторы хотят переосмыслить и доработать творческую концепцию концерта, поэтому принято решение о переносе на более позднюю дату, 25 января 2023 года. Возможно, будет замена исполнителей. Учитывая, что некоторые зрители идут на конкретных солистов, мы решили предложить слушателям возврат, а потом уже пригласить на обновленную программу. Но это все равно будет рок-концерт», — пояснила Первому областному информагентству пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова.

Новый сезон в Челябинской филармонии начнется 16 августа.

